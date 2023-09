Trzy "najciemniejsze" znaki zodiaku. Mogą boleśnie skrzywdzić

Baran skrywa gwałtowną naturę

Osoby urodzone w tym znaku pozornie mają serce na dłoni. Są wesołe, energiczne i gadatliwe. Zawsze mówią to, co myślą, nie potrafią też ukrywać emocji – z ich twarzy natychmiast da się wszystko wyczytać. Barany są szczere, otwarte i bardzo dynamiczne. Jednak w tym optymistycznym opisie pojawia się jedno ALE. Trzeba pamiętać, że Baranami rządzi Mars, bóg wojny. Dlatego Baranem często kierują gwałtowne, silne emocje. Gdy się zdenerwuje, kompletnie traci nad sobą kontrolę. Potrafi zachowywać się bardzo agresywnie i dogłębnie zranić – nie tylko fizycznie, ale też słowem. Barany walczą o swoje do upadłego i wszelkimi sposobami, a co najgorsze – niczego później nie żałują.