"Kto weźmie odpowiedzialność za pacjenta, który odstawił leki?". Stanowcza reakcja na słowa prof. Środy

- W momencie, kiedy mamy pacjenta, który pracował nad przełamaniem różnych oporów, budował zaufanie, co w kontekście depresji nie jest takie łatwe, bo ona też sama w sobie sprawia niekiedy, że jest trudniej zbliżyć się do drugiego człowieka, to jednym słowem można podważyć zaufanie gwarantujące skuteczne leczenie i zniszczyć to, co było wypracowywane przez lata - mówi psycholożka.