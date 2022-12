"Kryzys psychiczny jest demokratyczny. Może dotknąć każdego z nas"

Moi rozmówcy mają wgląd w swoje kryzysy, co nie jest wcale oczywiste. Bo zdarza się, że doświadczamy kryzysu psychicznego, ale nie wiemy, co się z nami dzieje – wydaje nam się na przykład, że to ciało choruje, bo dostrzegamy głównie objawy fizyczne, tymczasowe to choruje psychika. Poza tym moim rozmówcy zdecydowali się sięgnąć po pomoc. Podjęli leczenie i mają zbudowaną sieć pomocy; to może być lekarz – psychiatra, psychoterapeuta, sieć wsparcia. Łączy ich też niezwykła wola życia i chęć zdrowienia. Wiele z nich, dzięki swoim trudnym doświadczeniom, zaangażowało się w pomoc innym.