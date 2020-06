Kto zmienił się najbardziej? Anna Lewandowska, Małgorzata Socha, Weronika Rosati i inne gwiazdy teraz i dziś

Zasada ta nie odnosi się wyłącznie do zwykłych śmiertelników. W końcu polskie gwiazdy czasem same żartują ze swoich przemian i publikują zdjęcia "kiedyś i dziś". Mistrzynią jest Katarzyna Zielińska, która słynie z ogromnego dystansu do siebie i poczucia humoru – wystarczy śledzić jej profil, żeby wiedzieć, że choć dziś wygląda inaczej niż pięć czy dziesięć lat temu nie wstydzi się tamtej, nie zawsze dobrze ubranej czy odpowiednio pomalowanej Kasi.