Którą szczoteczkę soniczną wybrać? Oto najwyżej oceniane modele

Szczotkowanie pod kontrolą

Druga propozycja to Philips Sonicare ProtectiveClean HX6859/29, która oferuje szereg ciekawych rozwiązań. Pracuje z prędkością 62 tys. ruchów na minutę, a czas pracy na naładowanym akumulatorze wynosi aż do 14 dni. Tryby pracy to codzienne czyszczenie, pielęgnacja dziąseł i wybielanie. Z funkcji dodatkowych zastosowano czujnik siły nacisku na dziąsła i zęby, który pozwala utrzymać optymalną siłę nacisku. Dodatkowo szczoteczka sama poinformuje o konieczności wymiany końcówki. Zastosowany timer odlicza 2 minuty czasu mycia, a także wibracjami przypomina o konieczności zmiany czyszczonego obszaru.