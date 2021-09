"Ktoś na mnie gwiżdże, pluje z daleka, ja spuszczam oczy i się uśmiecham". Jest odpowiedź na kontrowersyjny wierszyk

"Tak właśnie kończy się bycie miłą", "O matko, dokładnie do dzisiaj mam problem, że jestem niemiła albo ktoś sobie coś pomyśli", "Od kilku lat uczę się, że mam swoje granice i nie wszyscy muszą mnie lubić. Przez resztę życia, od małego dziecka, na paluszkach chodziłam, by dostać pochwalę i być lubiana, kochana. Ludzie robili różne świństwa, a ja mówiłam 'przepraszam'. Przypłaciłam to zdrowiem. Mam też poczucie, że żyłam nie swoim życiem. Bardzo trudno wyjść z tego schematu" – odniosły się do treści wiersza Szpulki internautki.