Kuba Badach zwrócił uwagę niefrasobliwemu kierowcy. Nie spodziewał się, kto siedzi za kółkiem

Kuba Badach, muzyk, a prywatnie mąż Aleksandry Kwaśniewskiej dał się we znaki innemu kierowcy. Jadąc po mieście, zatrzymał go na światłach i udzielił reprymendy. Jak się okazało, za kółkiem siedział znany dyrygent. Doszło do zabawnej sytuacji.

Kuba Badach zwrócił uwagę innemu kierowcy, że za głośno słucha muzyki (ONS.pl)