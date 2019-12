WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Kuba Wojewódzkibarbados Maja Kołodziejczyk wczoraj (13:32) Kuba Wojewódzki nie chciał spędzać świąt w Polsce. Nie każdy może sobie na to pozwolić Kuba Wojewódzki pochwalił się fanom zdjęciem przedstawiającym bajeczny widok. Dziennikarz postanowił spędzić tegoroczne święta pod palmami. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kuba Wojewódzki zdradził, gdzie spędza święta (ONS.pl) Kuba Wojewódzkiopublikował na swoim profilu Instagramie zdjęcie przedstawiające fenomenalny krajobraz. Dziennikarz postanowił spędzić wigilię w nietypowy sposób. Kuba Wojewódzki pokazał, jak spędza święta Dziennikarz pochwalił się widokiem rajskiej, piaszczystej plaży. Zamiast wypadu w ośnieżone góry lub typowej wigilii spędzonej w Polsce, wybrał słoneczny Barbados z palmami i ciepłym morzem. "Na początku niech będzie przepięknie... A potem normalnie" – opisał zdjęcie, nawiązując do tekstu piosenki zespołu Tily. Fani nie ukrywali, że również chcieliby sobie pozwolić na taką formę odpoczynku. "O, takie święta mi się marzą", "Cudnie", "Ja też tak chcę!", "Szczerze zazdroszczę. Też bym tak poleżała i niczym się nie przejmowała" – pisali internauci. Wśród komentujących znalazły się jednak osoby zaskoczone wyborem Kuby Wojewódzkiego. Ich zdaniem Wigilia jest szczególnym dniem, który zgodnie z tradycją wypadałoby spędzić w towarzystwie rodziny i bliskich. "No, można i tak, ale dla mnie święta to tylko rodzinnie. Taka jest u nas tradycja", "A gdzie śnieg i choinka?", "My mamy skromniej, ale razem. Oby było ci tam tak dobrze, jak tutaj nam" – komentowali zwolennicy tradycyjnego sposobu obchodzenia świąt. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne