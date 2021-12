Kuba Wojewódzki przeprasza fanów za swoje zachowanie. Czym się naraził?

- Kuba Wojewódzki jeszcze niedawno na antenie Kanału Sportowego przepraszał za swoje dyskwalifikujące żarty z OzN (Osób z niepełnosprawnością - przyp. red.). Jakość i szczerość tych przeprosin dobrze puentuje kolejny ableistyczny wybryk dziennikarza-celebryty. Otóż na zamieszczonym w internecie zdjęciu (nie znam autora) widać, że jego absurdalnie wielki i paliwożerny samochód stoi na miejscu dla OzN tuż przy jego trójmiejskim lokalu Niewinni Czarodzieje 3.0 (raz nawet byłem tam na kolacji). Żeby było jasne, to nie mam 100% pewności [Edit: teraz już mam, Wojewódzki osobiście potwierdził to w poście], że to powoli abdykujący król TVN-u sam zaparkował swoje auto w niedozwolonym miejscu, jednak to, kto kierował w tamtym momencie tym gigantycznym czterokołowcem, jest kwestią drugorzędną. Po prostu zostawianie aut w takim miejscu to chamstwo, egoizm i brak empatii - podsumował sytuację Sawicki na Instagramie.