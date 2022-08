Kuba Wojewódzki skończył 59 lat i wkrótce zostanie ojcem. Wcześniej spotykał się z wieloma kobietami

Anna Mucha

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki zaczęli spotykać się w 2003 roku. Ich związek trwał aż cztery lata, co uczyniło go jednym z najdłuższych w życiu celebryty. Do dziś utrzymują bardzo przyjazne relacje. Jakiś czas temu żartowali nawet, że do siebie wrócili.