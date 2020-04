Kuba Wojewódzki w kwarantannie domowej. Wymyślił nowy sport garażowy

Kuba Wojewódzki skorzystał z przymusowego odpoczynku od obowiązków i udał się na czas kwarantanny narodowej do swojego apartamentu nad morzem. Kilka dni temu zaprezentował, na swoim profilu na Instagramie, zdjęcie stylowego mieszkania. Internautów zachwycił szczególnie widok z okna, rozciąga się na morze. Do dyspozycji dziennikarz ma również piękny taras. Z pewnością nie brakuje mu świeżego powietrza, na co jednak nie może liczyć większa część społeczeństwa mieszkająca w bloku, nierzadko bez balkonu.