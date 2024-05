Kuberska pokazała nagranie z Włoch. Jej spodnie robią cuda z sylwetką

Choć nie wszystkie jej looki są trafione, to co jakiś czas pokazuje się w absolutnie mistrzowskich stylizacjach . Joanna Kuberska chwali się nimi na Instagramie, gdzie obserwuje ją 155 tys. osób.

Teraz opublikowała rolkę, która jest skrótem jej pobytu we włoskim Bergamo. Magiczny klimat "la dolce vita" został zachowany – również poprzez zachwycający outfit zdominowany przez śmietankową biel .

31-letnia aktorka postawiła na biały komplet. Składał się on ze spodni z wysokim stanem i rozszerzającymi się nogawkami (imponujący efekt optycznego wydłużenia nóg) oraz marszczonego crop topu z długim rękawem. Elementem wspólnym były aktualnie bardzo modne aplikacje 3D w postaci materiałowych kwiatów.

Kuberska uzupełniła ten look czarnymi, plecionymi klapkami oraz niewielką torebką typu kuferek. Takie dodatki zawsze sprawdzą się przy letnich lookach. Ale na tym nie koniec.

Joanna Kuberska bawi się we Włoszech

Styl "la dolce vita" podbiły dodatkowo duże okulary przeciwsłoneczne z białymi oprawkami oraz słomkowy kapelusz typu kanotier , który charakteryzuje się płaską główką, niewielkim rondem oraz czarną lub białą wstążką. Złota biżuteria była kropką nad "i". My jesteśmy zachwyceni.

