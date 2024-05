Kuberska zwiedza Wenecję. Od jej stylizacji nie można oderwać oczu

Joanna Kuberska postawiła na biało-czarny look. Czarną bluzkę koszulową z wiązanym fontaziem zestawiła z białą minispódniczką bądź krótkimi spodenkami. Oba te elementy garderoby są minimalistyczne i bardzo "classy". Warto w nie zainwestować by tworzyć basicowe looki z eleganckim sznytem.

Aktorka włożyła ponadto dwukolorowe czółenka i okulary przeciwsłoneczne. Jednak szczególny zachwyt wzbudza jeden detal, czyli słomiany kapelusz . Czy przenieśliśmy się właśnie do włoskiego filmu z lato 50./60.? Kuberska śmiało mogłaby wcielić się w panią z wyższych sfer.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!