Kukiz o szczepieniach. Jest przeciwny ogroniczeniom dla niezaszczepionych

Gościem programu "Newsroom" WP był Paweł Kukiz. Polityk odpowiedział na pytania dotyczące szczepień. - Na samym początku powinni zostać zaszczepieni medycy - co do tego nie mam wątpliwości. Jestem za równym dostępem do szczepień, ale też za realną dobrowolnością. Nie powinno się tworzyć takich sytuacji, gdzie próbuje się wprowadzić ograniczenia dla osób nieszczepionych, bo to jest po prostu sprzeczne z zasadą równości - mówił. Muzyk, którego córka jest po przeszczepie nerki, sądzi, że w następnej kolejności powinni być zaszczepieni ludzie z grup ryzyka, jednak pierwszeństwo mają właśnie wspomniani pracownicy służby zdrowia i nauczyciele. Kukiz zaznaczył, że sam zamierza przyjąć szczepienie, kiedy tylko to będzie możliwe.

