Kulisy małżeństwa Barbary Kurdej-Szatan i Rafała Szatana. Nie zawsze było kolorowo

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Uchodzą również za jedno z najbardziej zgranych małżeństw. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak było.

Barbara Kurdej-Szatan 9 lat temu poślubiła Rafała Szatana (ONS.pl)

Ostatnio Barbara Kurdej-Szatan wyznała, że po urodzeniu córki o mało nie rozstała się z mężem. "Już miałam nawet takie myśli, że my do siebie nie pasujemy, mamy inne charaktery, lubimy inne rzeczy, po prostu jesteśmy inni. Trudno było. Ale to, że byliśmy rodziną, scaliło nas i uratowało" – czytamy na blogu Anny Lewandowskiej.

Tak jak w wielu małżeństwach, tak i u Szatanów dochodzi do sprzeczek. Różnica jest jednak taka, że Rafał Szatan wszelkie niesnaski rozwiązuje prywatnie, a Barbarze Kurdej-Szatan nie zawsze to wychodzi. – Ja potrafię Rafałowi coś tam wypomnieć przy ludziach! Wiem, że to złe, ale nie wytrzymuję. Mocujemy się na zdania i opinie – powiedziała aktorka w jednym z wywiadów.

Rafał Szatan wyznał miłość żonie Mimo tych wszystkich nieporozumień Rafał Szatan wpatrzony jest w swoją żonę jak w obrazek. Udowadnia to na każdym kroku. Ostatnio potwierdził to fotografią opublikowaną na swoim instagramowym koncie. Dołączył do niej wymowny opis i publicznie oznajmił, że kocha swoją wybrankę. "Taka niedziela. Uwielbiam spędzać z nią czas… nawet w pracy, choć czasem na mnie warczy. Kocham" – napisał.

W komentarzach internautki zaapelowały do aktorki, by doceniała męża. "Doceniaj męża. On też może na ciebie warknąć, ale jak się kocha naprawdę i szanuje, to się przetrwa wszystko, ale musi to być prawdziwa miłość" – napisała jedna z nich.