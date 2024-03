Kultowa marka powraca w wielkim stylu – odkryj nową kolekcję Reebok

Dominik Sadoch, Zelda Smyth i Noa Indigo Blaaker – to bohaterowie najnowszej kampanii marki uwielbianej przez miliony. Reebok to brand z ponadstuletnią historią i tysiącami kultowych modeli, które na stałe zagościły w modzie, sporcie i popkulturze. W tym sezonie marka wraca poniekąd do swoich korzeni nadając butom i ubraniom przeznaczonym kiedyś do uprawiania sportu nowego ducha, dzięki czemu nowa kolekcja dostępna na MODIVO, eobuwie.pl oraz w CCC staje się wiosennym niezbędnikiem do noszenia na co dzień.