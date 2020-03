Kultowe buty. Trampki Converse kupisz teraz do 119 zł taniej

Jakość, styl i wygoda – to lubimy najbardziej w conversach. Choć białe trampki kojarzymy głównie ze stylem sportowym, ostatnie lata udowodniły nam, że pasują zarówno do sukienki, jak i do stylizacji w wersji total black. Dla tych uniwersalnych i równocześnie stylowych butów znalazło się sporo miejsca w naszych stylizacjach.

Wysokie trampki na teraz i płytkie na najbliższe miesiące - conversy możemy nosić przez większość roku (Materiały prasowe)