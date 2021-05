Kultowe buty Vans. Kolejne pokolenie wybiera wygodne i stylowe buty

Vans Old Skool, Vans Sk8-Hi, Authentic…. Wiele popularnych modeli jest na liście pozycji obowiązkowych, jeśli "oldschoolowe" klimaty są ci bliskie i lubisz łączyć je z nowszymi trendami. Lata 60., 70., 80. i wreszcie szalone 90. wniosły do stale rozrastającej się oferty marki wiele klasycznych modeli, które na pewno widziałaś, a może nawet nosiłaś. Prostota łączona z zapadającą w pamięć linią obuwia, no i rzecz jasna niezrównana wygoda czy stylowe akcenty - to wszystko sprawiło, że o z pozoru zwykłych tenisówkach wręcz marzyły całe pokolenia zarówno młodzieży, jak i dojrzalszych osób.