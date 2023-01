Kultowe opaski powracają. Lansuje je nawet Joanna Przetakiewicz

Tapirowane i zaczesane do tyłu włosy, które zdobiła szeroka opaska z miękkiego materiału, to nieodłączny element wizerunku Brigitte Bardot. Ikony stylu lat 50. i 60. szczególnie doceniły potencjał materiałowej opaski. W latach 70. towarzyszyły hippiskom, a w 80. chodziły na zajęcia fitness razem z Jane Fondą. To praktyczne, wygodne i stylowe rozwiązanie, które widywane było także w latach 90. Później świat zapomniał o opaskach z materiału, które okazały się reliktem przeszłości. Jednak dzisiaj znowu robi się o nich głośno - między innymi dzięki Joannie Przetakiewicz.