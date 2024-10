W aptece kosztuje grosze. Działa cuda na "kurze łapki"

Maść z witaminą F to kosmetyczne odkrycie ostatnich lat, zdobywające coraz większą popularność. Witamina F to określenie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, kluczowych dla zdrowia naszej skóry. Wspierają regenerację naskórka i chronią przed utratą wilgoci, co czyni skórę bardziej elastyczną i nawilżoną.