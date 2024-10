Już nie musisz stosować drogich zbiegów odmładzających. Wystarczy kilka kropel

Olejek Ylang-Ylang

Ylang-Ylang to produkt, o którym wie niewiele osób, a szkoda bo jego działanie jest niezastąpione. To olejek eteryczny, który jest składnikiem wielu ekskluzywnych perfum, a także stosowany jest leczniczo czy w celach pielęgnacyjnych.

Oprócz jego kojącego kwiatowo-owocowego zapachu posiada szereg właściwości dobroczynnych. Działa antyseptycznie, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, dlatego nada się do cery z niedoskonałościami oraz załagodzi stany zapalne. Poza tym poprawia kondycję skóry szorstkiej, suchej, odwodnionej i zmęczonej.

Jest również genialnym środkiem przeciwstarzeniowym, który potrafi wygładzić zmarszczki i opóźnić proces starzenia. Dlatego sprawdzi się do cery dojrzałej i dla kobiet, które bezskutecznie walczą ze zmarszczkami.

Działa również korzystanie na układ nerwowy. Stosowany jest w aromaterapii, gdyż wykazuje działanie antydepresyjne, podnosi libido oraz pozytywnie wpływa na nastrój. Szczególnie polecany jest dla osób zestresowanych i z lękami, ponieważ potrafi ukoić nerwy.

Jak go stosować?

Olejek ylang ylang jest łatwo dostępny i przystępny cenowo w porównaniu do innych kosztownych zabiegów. Znajdziemy go w wielu aptekach i drogeriach. Jego nawet mała buteleczka wystarczy na wzbogacenie wielu kosmetyków o jego niezwykłe właściwości. Jest on olejkiem eterycznym, dlatego nie wolno nakładać go bezpośrednio na skórę. Aby cieszyć się promiennym i młodzieńczym wyrazem twarzy wystarczy dodać kilka kropel np. do ulubionego kremu, a następnie zaaplikować na skórę. Zawsze musimy mieć jakąś bazę, aby móc połączyć go z innym produktem.

Możemy dodać go również do szamponu, co sprawi, że pomoże osłabionym, wypadającym i przetłuszczającym się włosom. Potrafi być skuteczny nawet w walce z łupieżem. Można dolać go także odrobinę do kąpieli lub dyfuzora zapachowego, co pozwoli się wyciszyć i odprężyć.

