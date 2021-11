Weronika Marczuk o sytuacji w Ukrainie. Jest bardzo zaniepokojona

"To, co dzieje się na białoruskiej granicy, według wielu ekspertów, jest też takim manewrem odciągającym uwagę. [...] Wystarczy nastraszyć trochę Europę tym, że jest zamieszanie, zaangażować Polskę i całą uwagę tutaj, a jak coś się stanie teraz w Ukrainie, to wszyscy powiedzą, że mamy swój problem" - stwierdziła zaniepokojona Weronika Marczuk.