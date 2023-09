Kupili szczeniaka husky. Byli przerażeni, gdy zrobili mu badanie DNA

Balto trafił do swojej rodziny, kiedy był szczeniakiem. Para, która go kupiła, była przekonana, że to czystej krwi husky syberyjski. Im bardziej zwierzę rosło, tym mniej przypominało jednak przedstawiciela tej rasy. Właściciele postanowili przeprowadzić u niego test DNA. Wyniki mocno ich zaskoczyły.