Kupiła używane spodnie. Zawartość kieszeni przyprawia o mdłości

- Jak ktoś jest wrażliwy, to nie musi oglądać tego do końca - ostrzegła. Pokazała zdjęcie zawartości kieszeni spodni z drugiej ręki, które kupiła online. Znalazły się tam rękawiczki, zużyte chusteczki do nosa i - co najgorsze - patyczki do uszu ze sporą ilością przyczepionej do nich woskowiny.