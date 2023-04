Kupisz w aptece za 4 zł. Pięty będą gładkie jak u niemowlaka

Pogoda zaczyna rozpieszczać nas coraz wyższymi temperaturami, co oznacza, że sezon na klapki i sandały jest coraz bliżej. To dobry czas, by przyjrzeć się swoim stopom i zapewnić im odpowiednią pielęgnację po zimie. Dzięki temu będą się prezentowały estetycznie w odkrytym obuwiu.