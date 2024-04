Kupuję w drogerii i wcieram w kostkę. Po plamach z oleju nie ma już śladu

Kostka brukowa cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest tania, prosta w położeniu i niezwykle elegancka. Materiał zdobi drogi, chodniki i przydomowe podjazdy. Niestety, nie jest on pozbawiony wad. Z biegiem czasu może pojawić się na nich mech czy chwasty, jednak najgorsze są plamy z oleju silnikowego. Jak usunąć plamy z kostki? Poznaj najprostszy sposób.

Jak usunąć olej z kostki brukowej?

Czysty i zadbany podjazd to wizytówka każdego domu. Zdarza się, że pojawiają się na nim plamy z oleju silnikowego. Nie wygląda to zbyt dobrze. Trzeba usunąć jak najszybciej, bowiem olej wnika wgłąb kostki, tworząc na niej trwałe przebarwienie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak usunąć olej z kostki brukowej? Masz kilka rozwiązań. Możesz zaopatrzyć się w profesjonalne preparaty do czyszczenia kostki brukowej. Kupisz je w większości sklepów ogrodniczych. Niestety, to dość duży wydatek. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy, sięgnij po produkty, które najprawdopodobniej masz już w domu.

Soda oczyszczona, boraks, ocet czy szare mydło to produkty, które kupisz w każdym sklepie. Każdy z nich nada się do wyczyszczenia kostki brukowej. W przypadku plam z oleju sprawdzi się szare mydło lub mydło potasowe. Kostka takiego mydła to wydatek z rzędu 5 złotych. Wystarczy, że wetrzesz je w plamę i pozostawisz je tak na godzinie. Po godzinie polej kostkę wodą i przetrzyj ją twardą szczotką, a plama będzie już tylko wspomnieniem.

Jak przywrócić kostce brukowej dawny wygląd?

Mydło potasowe z pewnością jeszcze nie raz przyda się w domu. To fantastyczny odplamiacz do tkanin. Można też wykorzystać je do przygotowania domowego odtłuszczacza do powierzchni. Wystarczy, że zetrzesz kostkę na tarce i rozpuścisz ją w ciepłej wodzie. Gotowy płyn przelej do butelki z atomizerem i rozcieńcz go wodą. Spray z mydła potasowego sprawdzi się do wyczyszczenia płyty indukcyjnej, piekarnika, blatu czy grilla.

Chcesz przywrócić kostce brukowej dawny blask? Wyczyść ją roztworem z wody, płynu do mycia naczyń i octu. Jak go przygotować? Zagotuj dwa litry wody. Dodaj do niej 50 ml płynu do mycia naczyń i pół litra octu. Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, a tak przygotowany płyn wylej na kostkę brukową. Przetrzyj ją szczotką z twardym włosiem i spłucz wodą. Kostka stanie się czysta, lśniąca i błyszcząca.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!