Posyp kostkę brukową. Po mchu nie zostanie ślad

Rowan Cripps, który na co dzień specjalizuje się w układaniu nawierzchni, ujawnił, że jeden z produktów, które doskonale radzą sobie z usuwaniem mchu, być może mamy w swojej kuchni. Jeżeli nie - nie ma powodu do zmartwień; jest on dostępny prawie w każdym sklepie i to za niewielką cenę. Tajemniczym rozwiązaniem na problem omszałych chodników jest soda oczyszczona.