Kupujesz pakowane mięso? Zrób to zanim włożysz je do koszyka

Producenci mają wiele chwytów marketingowych, które mogą wprowadzić klientów w błąd. Paczkowane mięso często z wierzchu wygląda dobrze, jednak to, co kryje się pod spodem, może rozczarować. Warto przed włożeniem mięsa do koszyka sprawdzić, czy wewnątrz znajduje się dobrej jakości produkt. Jak to zrobić?