Kupujesz pieczywo w Biedronce? O tym możesz nie wiedzieć

Biedronka to jeden z najpopularniejszych supermarketów w Polsce, do którego wielu z nas udaje się na codzienne zakupy. Co najchętniej wybieramy z półek? Oczywiście, na liście naszych ulubionych produktów znajdują się sery, owoce czy mięso, ale niezmiennie na szczycie jest pieczywo. W Biedronce mamy naprawdę szeroki wybór chlebów i bułek, które uwielbiamy.