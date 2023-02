Kupujesz pieczywo w Biedronce? Uważnie się temu przyjrzyj

Okazuje się, że najzdrowszym wyborem z dyskontu jest 100-procentowy chleb żytni, przygotowywany z wody, soli oraz mąki żytniej. To właśnie dzięki tak prostemu składowi jest to najlepszy zdrowotny wybór. W pieczywie nie znajdziemy bowiem wzmacniaczy smaku czy konserwantów. Chleb żytni to idealny wybór, gdy chcemy zjeść coś zdrowego na śniadanie.