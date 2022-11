Kupujesz pieczywo w Biedronce albo Lidlu? Musisz o tym wiedzieć

Jest tanie, wygląda apetycznie i można je kupić od rana do późnego wieczora. Pieczywo "prosto z pieca" skutecznie kusi klientów największych sieci handlowych, którzy wybierają dyskont, zamiast udać się do małej piekarni. Co tak naprawdę kryje się w sprzedawanych tam chlebach i bułkach?