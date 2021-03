Kurtka koszulowa typu shacket - hit na wiosnę 2021

Fenomen kurtek koszulowych

Kurtki o koszulowym kroju można zdecydowanie określić jako modowy must have na wiosnę 2021. Już teraz mają je w swoich szafach wiodące trendsetterki, modelki czy redaktorki modowe. Skąd ich fenomen? Shacket to idealne połączenie mody i funkcjonalności. Koszulowe kurtki mają oversize’owy fason, przez co z łatwością można je narzucić na lekki top jak i grubą bluzę czy sweter. Sprawdzą się więc zarówno przy niższych jak i wyższych temperaturach. Co więcej, można zestawiać je w różnym stylu. Wyglądają równie dobrze w sportowych, streetwearowych klimatach co casualowych a nawet pół-eleganckich zestawach, w myśl stylu athleisure. Jeśli więc chcesz wpisac się w trendy na wiosnę 2021, koniecznie wyposaż swoją garderobę w wygodną i ultramodną kurtkę koszulową.