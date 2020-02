Kurtka na wiosnę 2020. Pożądane trendy nadchodzącego sezonu

Wiosna i początek cieplejszego sezonu już się zbliżają, więc warto przejrzeć najnowsze trendy. Kurtka wiosenna to jeden z tych elementów garderoby, który jest obowiązkowy. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie kurtki na wiosnę 2020 będą najmodniejsze, zapoznaj się z poniższymi propozycjami wprost z wybiegów największych domów mody. Znajdź dla siebie najciekawszy model.

Choć do wiosny zostało jeszcze trochę czasu, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zapoznała się z najnowszymi trendami. Kurtka wiosenna powinna być nie tylko wygodna i dopasowana, ale także stylowa. Jak połączyć ze sobą te elementy? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Kolejnym dominującym trendem na wiosnę 2020 są wszelkiego rodzaju fluorescencyjne motywy, które idealnie pasują jako wzór na kurtkę przejściową. Śmiało wybieraj neony w różnych odcieniach, ale szczególnie pożądanym kolorem okazuje się soczysta czerwień, jaskrawa zieleń albo fuksja. Neonowa kurtka wiosenna powinna być krótka i najlepiej w wersji oversize , którą doskonale dopasujesz do innych elementów garderoby.

Kurtka wiosenna – biel w wersji total look

Do kolejnego powrotu w modzie należy zaliczyć wszystkie odcienie bieli. Tym razem bardzo modne okazują się kurtki wiosenne z białego materiału, który wprowadza świeżość do każdej stylizacji. Możesz postawić na total look, ale równie dobrze wystarczy zestaw złożony z różnokolorowych elementów, gdzie najważniejszą częścią będzie biała kurtka. Fason w stylu żakietu lub marynarki idealnie sprawdzi się w tym modowym hicie.