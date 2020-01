WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 6 kurtkakurtkipikowana kurtkamodne kurtkiporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 2 godziny temu Moda na wygodę. Inspirujące krótkie kurtki Oryginalna i ''nadmuchana'' chmurka czy dopasowana jak druga skóra kurtka w czerni? Krótka, pikowana kurtka ma tej zimy wiele obliczy. Jedno jest pewne – żadne inne okrycie wierzchnie nie zapewni nam takiej wygody. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Krótsze kurtki z kapturem sprawdzą się w deszczu i mrozie (unsplash.com) Pikowana kurtka do każdej szafy Płaszcze oversize, pluszowe okrycia XXL i wełniane, długie płaszcze – wszystko to wygląda modnie i świetnie, ale to krótka, pikowana kurtka zawsze sprawi, że będzie nam lekko i wygodnie. W ostatnich sezonach te świetne izolujące od chłodu okrycia powróciły i zawojowały zimowe stylizacje. Noś je śmiało, zwłaszcza że zima w tym roku łaskawie pozwala zostawić ciężkie płaszczyska w szafie. Kolorowa młoda nawiązująca do trendów typowo młodzieżowych przeniknęła do mody dla każdego. Zarówno modele kurtek z efektownym połyskiem, jak i matowe, ale za to w ciekawych, różnorakich kolorach wpasowały się w stylizacje kobiet w różnym wieku. Wybór jest ogromny, a niska cena i funkcjonalność takich kurtek sprawiają, że może się na nie skusić nawet największa zwolenniczka eleganckich płaszczy. Najlepsza kurtka pikowana Idealna kurtka pikowana jest uniwersalna. Kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie pasować do większości ubrań i dodatków. Wiele modeli pikowanych kurtek równie dobrze będzie się nosić do zestawów z rurkami i bluzką, jak i jeansami z T-shirtem. Kwestia doboru idealnego fasonu krótkiej kurtki to dwa najważniejsze czynniki: twój styl oraz efekt, jaki chcesz uzyskać. Jeśli bliżej ci do eleganckich stylizacji, a kurtka przyda się do urozmaicenia garderoby, gdzie częściej pojawia się wełniany płaszcz – postaw na cieńszy, gęsto pikowany model – koniecznie z podkreśloną talią. Osoby szczupłe mogą nosić pikowane fasony bez efektu masywnej sylwetki, natomiast niższe i o pełniejszej sylwetce nie powinny wybierać zbyt grubych i za długich kurtek w tym typie. Ciepło i wygodnie – kurtka "puffer" Z kolei kurtki z rzadkim pikowaniem, dające efekt poduszek świetnie pasują do stylizacji w sportowym stylu. Takie "nadmuchane" modele kurtek mają tendencje do poszerzania sylwetki, dlatego najlepiej prezentują się w skróconych fasonach. W tych modelach górna część sylwetki jest poszerzona, dlatego jeśli chcesz uniknąć efektu pogrubienia – unikaj też tego rodzaju kurtek. Ten efekt można jednak zniwelować, za pomocą odpowiednich ubrań i dodatków, które dobieramy do tego rodzaju kurtki. Kurtka "puffer" genialnie wygląda z ciemnymi, dopasowanymi spodniami (np. rurkami lub ciemnymi jeansami) i również ciemnymi botkami o dopasowanej cholewce, najlepiej na słupkowym obcasie. W takiej stylizacji nogi wydają się dłuższe, a dolna część sylwetki staje się smuklejsza. Lekka jak powietrze, ciepła jak futerko Nie lubisz ciężkich płaszczy, a pikowana puchówka do kolan sprawia, że wyglądasz jak ludzik z reklamy firmy produkującej opony? Także w takiej sytuacji znajdzie się rozwiązanie dla osób poszukujących okrycia lekkiego i ciepłego, a przy tym zgrabnego i niedużego. Cienką, ocieplaną naturalnym wypełnieniem kurtkę o minimalnej wadze, która dodatkowo podkreśla zgrabną figurę, docenią zwłaszcza filigranowe kobiety, które "giną" w obszernych okryciach wierzchnich. Wiele takich kurtek ma dekoracyjne akcenty lub detale nawiązujące do kroju sukienek. Oryginalny materiał, ozdobne aplikacje i obszycia, rozkloszowany dół, zgrabnie podkreślający talię pasek czy dekoracyjny sposób pikowania – wszystko to sprawia, że nawet z niewielkiej, czarnej kurtki może powstać ciekawe ubranie. Idealna dla kobiet, które nie przepadają za obszerną zimową modą, będzie stylizacja z dopasowaną sukienka (oczywiście ciepła), ciemnymi rajstopami, botkami na obcasie i właśnie taką kurtką. Dodatkowo docieplisz stylizację, dobierając do niej rękawiczki i czapkę. Jeśli wybrany model kurtki ma ocieplany, wysoki kołnierz, możesz zrezygnować z szalika. Oryginalne kurtki pikowane W kategorii niebanalnych, acz ciekawych krótkich kurtek wyróżniają się modele np. ze skróconymi rękawami, z nietypowego materiału i z oryginalnym zdobieniem. Dobrze wyglądają w stylizacjach minimalistycznych, które są dla ich wyrazistego stylu dobrym tłem, a także w swobodnych, kolorowych strojach, w których najchętniej spędzamy czas wolny. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne