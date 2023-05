"Kwiat dojrzałości – Odwaga, elegancja i spełnienie. Projekt dla Kobiet, które nie boją się wyzwań"

Główne założenie projektu, to wspieranie kobiet poprzez aktywowanie ich do życia społecznego. Naszą misją jest pokazanie, że kobiety przeżywające jesień życia (kategoria wiekowa: 55 lat wzwyż) są i mogą być pełne pasji, zaangażowania w działania dobroczynne oraz aktywne publicznie. Natomiast panie z pierwszej kategorii wiekowej: 45-55 lat są żywym i pięknym dowodem na to, że aktywna działalność zawodowa, charytatywna i społeczna każdorazowo stają się kluczem do spełnienia oraz szczęścia, a także są i mogą być inspiracją dla innych kobiet. Poza piękną i uroczystą Galą Finałową, która podsumuje około dwu-miesięczny okres przygotowań, zapewnimy paniom udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach materiałów wideo. Planujemy zorganizowanie warsztatów: m.in. medycznych dotyczących profilaktyki chorób kobiecych, warsztatów z wystąpień publicznych, spotkań z ekspertami oraz wspólnych uroczystych kolacji, będących okazją do wzajemnej integracji.