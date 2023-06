"Kwiat dojrzałości" – Projekt dla kobiet, które nie boją się wyzwań!

Sylwetki uczestniczek pierwszej edycji poznamy w połowie lipca. To co już teraz możemy zdradzić to to, że wśród kobiet tworzących projekt znalazły się mieszkanki m.in. Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Łomży, Starachowic oraz Radomia. Uczestniczki projektu wyróżniają bardzo oryginalne pasje, a to co zdeterminowało o ich udziale w projekcie to ilość dobra, które niosą w świat.