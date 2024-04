"Kwiat Dojrzałości" – projekt, który pokochały polki i nie tylko!

"Kwiat Dojrzałości" – to autorski projekt Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Inicjatywa powstała rok temu, by wspierać kobiety w wieku emerytalnym oraz te, będące wciąż aktywne zawodowo, które poza codzienną pracą i obowiązkami czynnie angażują się w życie społeczne.

"Za nami trzy castingi w trzech różnych miastach: Gdańsku, Częstochowie oraz w Warszawie. Wszystkie w obiektach należących do Grupy Arche. Na eliminacjach pojawiło się łącznie, prawie 200 kobiet z całej Polski, które jak same zgodnie przyznawały, pragną podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale także poprzez udział w projekcie, zrobić coś dla siebie." – mówi Anna Kurządkowska-Kosińska, manager wykonawczy projektu.

Projekt "Kwiat Dojrzałości" jak sama nazwa zdradza, to spotkanie dojrzałych kobiet, które noszą bagaż ogromnego doświadczenia, zarówno tego zawodowego jak również tego życiowego. To kobiety w różnym wieku oraz z różnymi historiami napisanymi przez życie.

"W zeszłym roku grupa finałowa liczyła 22 uczestniczki. W tym roku wybór był ogromnie trudny dlatego też postanowiliśmy, że do tegorocznej edycji projektu zaprosimy 24 panie. Zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu przyjechały do nas nie tylko z najodleglejszych regionów Polski, ale także przyleciały zza granicy m.in. ze Szwecji, czy Londynu. W eliminacjach wzięły udział także panie reprezentujące inne narodowości takie jak Litwę, czy Ukrainę. Odwiedziły nas również te, które po nieudanej próbie rok temu, postanowiły spróbować raz jeszcze." - dodaje Anna Kurządkowska-Kosińska.

Trudny wybór grupy finałowej wygenerowały same zainteresowane. Każda z obecnych podczas castingów pań, zachwyciła czymś innym, przy czym, niemalże wszystkie pochwalić się mogły bogatym zasobem działań społecznych oraz tych, dla drugiego człowieka. Jury, które w tym roku wsparły laureatki zeszłorocznej edycji projektu tj. Asia Dyrkacz – Kwiat Dojrzałości Senior 2023, Adriana Jabłońska – Kwiat Dojrzałości 2023 oraz Monika Wiechacka – Kwiat Dojrzałości Gracji i Elegancji 2023, która pełniła dwie role, gdyż reprezentowała również partnera castingu – firmę Tiens, nie mały więc łatwego zadania!

© materiały partnera

"Po zeszłorocznej, pierwszej edycji projektu wiemy już na co zwrócić szczególną uwagę. Wiemy, kogo poszukujemy oraz kogo, będziemy chcieli wspierać w późniejszych działaniach. Obie zwyciężczynie pierwszej edycji projektu: Asia Dyrkacz oraz Adriana Jabłońska udowodniły, że ich zwycięstwo było słuszne. Obie aktywnie wspierają i motywują do najróżniejszych działań tak naprawdę nie tylko kobiety. Jedna z uczestniczek zeszłorocznej edycji, Beata Turska-Longo we wsparciu koleżanek, które poznała w naszym projekcie (Bożeny Łojek oraz Edyty Trębarczyk-Kowalskiej) stworzyła przepiękną inicjatywę wspierającą pełnoletnie mieszkanki Domów Dziecka, którym pomaga wejść w dorosłe życie poza murami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest to niezwykle piękna i szlachetna akcja, którą jako Arche Hotel Krakowska wspieramy z całych sił. Pomagamy w organizacji różnego rodzaju spotkań dla tych właśnie dziewcząt, każdorazowo udostępniamy nasze hotelowe przestrzenie, aby spotkania mogły się odbyć. Angażujemy się także w samą ich organizację oraz przebieg. Takie działania pokazują nam, że projekt "Kwiat Dojrzałości" trwa przez cały czas, żeby kobiety, które poznały się dzięki udziałowi w nim, potrafią się zjednoczyć i wspólnymi siłami nawet po jego zakończeniu – robić wspaniałe rzeczy. Takich kobiet szukamy." Dodaje Anna Kurządkowska-Kosińska.

Kandydatki, które szczęśliwie zostały zakwalifikowane do grupy finałowej do końca kwietnia otrzymają od organizatorów projektu wiadomość telefoniczną. Pierwsze zgrupowanie, które odbędzie się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie zaplanowane jest w terminie 1-7 lipca. Będzie to czas, kiedy uczestniczkom projektu zostanie wykonana wizerunkowa sesja zdjęciowa, nagrane będą wideo-wizytówki, w których uczestniczki opowiedzą o sobie i swoich pasjach. Będzie to także przestrzeń do wzajemnej integracji, udziału w warsztatach m.in. dotyczących profilaktyki zdrowia kobiecego, ale także tych typowo "urodowych" i pielęgnacyjnych.

© materiały partnera

"Planujemy również wycieczkę do jednego z obiektów należących do Grupy Arche. Na razie nie zdradzamy jeszcze, które miejsce odwiedzimy w tym roku, jednak już dziś zapewnić możemy, że będzie to niesamowity czas wspaniałej zabawy, integracji oraz przestrzeni do wymiany życiowych doświadczeń." – mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna w Warszawie.

Drugie, ostatnie zgrupowanie odbędzie się w terminie 19-25 sierpnia. Przy czym znany jest już termin uroczystej gali finałowej. Ta, będzie miała miejsce w sobotę, 24 sierpnia. Nim jednak uczestniczki projektu staną na wielkiej scenie, czeka je nauka choreografii, przymiarki kolekcji, ale także spotkania i moc niespodzianek.

"Serdecznie dziękuję wszystkim paniom, które zdecydowały się na udział w tegorocznych eliminacjach. Dziękuję również firmie Tiens, która wsparła nasze castingowe działania, ofiarując drobne, "zdrowe" upominki każdej uczestniczce spotkania. Cieszę się ogromnie, że kolejny raz możemy otwierać się na tak piękną inicjatywę jaką jest projekt "Kwiat dojrzałości". Już dziś trzymam kciuki za każdą z pań. To będzie wyjątkowa edycja, pełna wyzwań, która pozwoli naszych tegorocznym uczestniczkom zapisać niezapomniane wspomnienia oraz nawiązać nowe, piękne przyjaźnie." – podsumowuje Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna w Warszawie.

Materiał producenta Arche Hotel Krakowska