Kwiatki idą w odstawkę. W tym sezonie rządzić będzie inny wzór

Zwierzęce wzory zagościły na wybiegach już kilka dobrych sezonów temu. Lecz teraz jeden z printów pojawia się częściej niż którykolwiek inny. Mowa oczywiście o panterce, która jeszcze do niedawna postrzegana była jako synonim kiczu , a teraz znajduje się w grupie najgorętszych trendów na wiosnę-lato 2024 .

To najlepszy moment, by na chwilę porzucić stylizacje delikatne niczym płatki kwiatów i odkryć w sobie zwierzęcy instynkt, który zarówno w naturze, jak i w świecie mody nie bierze jeńców. Dlatego, aby pokryć się cętkami tak, jak gepard, trzeba mieć odwagę.

Z kolei Karolina Pisarek poszła na całość, gdy w chłodniejszy, wiosenny dzień przyodziała się w płaszcz pokryty panterką i zrobiła sobie z niego mocno taliowaną sukienkę, której towarzyszyły skórzane kozaki. Nie chcesz wyjść na femme fatale? Okrycie wierzchnie z printem w cętki włóż do zwykłego topu i jeansów.

Pamiętasz ten czas, gdy na ulicach i w sieci królowały spódniczki midi z satynowych tkanin ? Wiosną 2024 nie idą w odstawkę, lecz przybierają drapieżną formę, pokrywając się cętkami. Wystarczy zestawić je z gładkim T-shirtem lub zwiewną bluzką oraz najmodniejszymi adidasami, by wyglądać perfekcyjnie.

Jeśli nie jesteś gotowa na to, by panterka zdominowała twoją stylizację, zacznij łagodnie, od detalu , np. w postaci chustki przewiązanej pod szyją lub na rączce torebki. Genialnym wyborem będą również szpilki w cętki (powszechnie obecne w sklepach), a dla nieco odważniejszych pań z propozycją przychodzi modelka Elsa Hosk , która zaprezentowała się niedawno w panterkowych kozakach .

Nie da się ukryć, że panterka absolutnie króluje w stylizacjach instagramowych fashionistek. Pojawia się dosłownie od stóp do głów – nawet na fikuśnych czapkach. Czy jesteś gotowa, by tej wiosny porzucić utarte schematy i udać się w podróż na safari ?

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!