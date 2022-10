Kylie Jenner cała w koronce. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Różowe inspiracje z Ulicy Sezamkowej

Chociaż większość okrzyknęła różową sukienkę Kylie Jenner za wspaniałą, oryginalną i nietuzinkową - to nie bez powodu przywodzi na myśl postacie z Muppet Show czy Ulicy Sezamkowej. Kylie Jenner stojąc ramię w ramię z siostrą Khloe, prezentowała zabudowaną sukienkę do ziemi. Rękawy osłaniające dłonie, ukryty dekolt, długość maxi - mogłoby wydawać się, że to idealny przepis na konserwatywny look. Ale mocny kolor landrynkowego różu oraz włochata struktura materiału szybko rozwiewają wątpliwości.