Kylie Jenner nie przestaje zaskakiwać. Jej strój spinają klamry jak od pasów bezpieczeństwa

Kobiety z klanu Kardashian-Jenner nie należą do celebrytek, którym przysługuje przysłowiowe pięć minut sławy. O nich mówi się non stop i to już od dobrych kilku lat. Doskonale wiedzą, jak podsycać zainteresowanie i prowadzić przy okazji dochodowe biznesy. Odnalazły się także w świecie mody, z którą śmiało eksperymentują, mając przy tym wsparcie najsłynniejszych projektantów.