"Przyłapali" ją na parkingu w "nagiej" mini. Piorunujące wrażenie

Kylie Jenner uważnie śledzi to, co dzieje się w świecie mody. Influencerka dla wielu kobiet jest prawdziwą trendsetterką. Polubiła się z sukienkami, które od dobrych kilku sezonów wiodą prym w szafach "it girls". Ostatnia stylizacja Kylie pokazuje, że niewiele trzeba, aby stworzyć ciekawy zestaw.