Łączą ją ze znanym aktorem. Pierwszy raz komentuje rzekomy romans

Małgorzata Pieńkowska jest jedną z najpopularniejszych aktorek serialu "M jak miłość". Prywatnie od 1991 roku do 2005 roku była związana z Jackiem Sobalą, z którym ma córkę, Inę. Później plotkowało się o jej rzekomym romansie z aktorem Bartoszem Żukowskim, znanym z serialu "Świat według Kiepskich". W ostatniej rozmowie skomentowała te doniesienia.

Małgorzata Pieńkowska rzadko kiedy komentuje publicznie tematy dotyczące życia prywatnego. W rozmowie z Plejadą została jednak zapytana o pojawiające się plotki, dotyczące jej rzekomego romansu z Bartoszem Żukowskim. Jak się do nich odniosła?

- Zrobiła to, co uważała za stosowne. Ze swoimi talentem, urodą i osobowością Inka może osiągnąć naprawdę wiele. Powinna angażować się tylko w te projekty, które dają jej szansę na rozwój - skomentowała decyzję córki Pieńkowska.

Zdaniem jej córki, przez to, że jest dzieckiem znanej aktorki, jest jej trudniej odnaleźć się w branży i otrzymać rolę. - Myślą, że jest taka sama jak ja - stwierdziła Pieńkowska.

Aktorka przez bardzo długi czas nie chciała dzielić się tym, przez co przeszła.

- Przez te wszystkie lata tylko kilka razy powiedziałam w wywiadach coś na ten temat. Najczęściej wtedy, gdy zostałam wywołana do tablicy. Ale nigdy nie robiłam tego wprost. Nie lubię o tym mówić. Wiem, że są ludzie, którzy opowiadają o swoich chorobowych doświadczeniach, bo daje im to siłę lub czują misję. Ja tak nie mam - podsumowała.

