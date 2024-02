Łączyła ich szczególna więź. "Czasem pytał, czy nie jestem zazdrosna"

Jerzy Gruza to nazwisko znane każdemu fanowi "Czterdziestolatka". Reżyser i scenarzysta miał bogate życie prywatne, co nie było żadną tajemnicą. Artysta odszedł 16 lutego 2020 roku. - Rzadko się widywali - mówiła o relacji Gruzy i jego żony Tatiana Sosna-Sarno, która towarzyszyła Gruzie do końca.