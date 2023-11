Łamigłówka ma ponad 100 lat. Tylko ludzie z wysokim IQ sobie radzą

Trudna iluzja optyczna. Trening dla mózgu

Jedna z bardziej znanych iluzji optycznych w sieci w ostatnim czasie ma już ponad 100 lat. Jak podaje "Times of India", zdjęcie, które zainteresowało internautów, to ilustracja opublikowana w "The Duluth Herald" w 1914 roku. Zadanie z pozoru wydaje się proste - należy znaleźć wszystkie dziesięć twarzy ukrytych w obrazku. Jeśli chcemy podnieść sobie poprzeczkę, spróbujmy znaleźć je wszystkie w mniej niż 30 sekund.