Laminowanie rzęs. Sprawdź na czym polega popularny i ceniony zabieg kosmetyczny

Jak wygląda zabieg laminowania rzęs?

Efekt laminowania rzęs utrzymuje się nawet do 2 miesięcy , czyli około 6-8 tygodni. Chcąc zapewnić sobie perfekcyjną oprawę oczu, powtarzaj zabieg co 2-3 miesiące . Uwaga! Laminowanie rzęs ze względu na ciągle zamknięte oczy podczas zabiegu, nie może być wykonany samodzielnie w domu !

Najważniejsze zalety laminowania rzęs

Do najbardziej zauważalnych zalet laminowania rzęs należą: uniesienie włosków i ich naturalne podkręcenie. Już po zakończeniu zabiegu zauważysz znaczną różnicę i na pewno będziesz zachwycona efektem końcowym. Laminowanie rzęs odżywia oraz poprawia kondycję włosków, co sprawia, że bardzo często jest wybierany przez kobiety. Zarówno jego cena (od 100 do 200 złotych), jak również prostota wykonania to kolejne zalety laminowania.

Pielęgnacja po laminowaniu rzęs

Przez dobę po laminowaniu rzęs nie możesz zwilżać oczu. Po tym czasie, możesz pielęgnować swoje rzęsy tradycyjnie, jak co dzień. Dokładnie zmywaj makijaż oraz rozczesuj rzęsy, a przedłużysz efekt laminowania rzęs. Nie ma przeciwwskazań do korzystania z basenu czy sauny. Twoja oprawa oczu będzie na tyle wyrazista, że zrezygnujesz z tuszu do rzęs, co jest wystarczającym dowodem na to, że włoski będą wyglądać na podkręcone i wydłużone bez dodatkowych kosmetyków.