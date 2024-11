Lansują największy trend. Nie ma modniejszych rajstop w tym sezonie

W tym sezonie kolorowe rajstopy stały się najmodniejszym dodatkiem. Są świetnym dopełnieniem jesienno-zimowych stylizacji, które potrafią podkręcić każdy look. Polskie celebrytki także chętnie podążają za tym trendem, jednak ich serce skradł jeden odcień. Zobacz, jak one je noszą.

Ostatnio głośno jest o rajstopach z printem. Wzorki, cyrkonie czy kropeczki to coś, co pokochały trendsetterki na całym świecie. Ten trend dominuje już od zeszłego sezonu, jednak tej jesieni na prowadzenie wysuwa się jeszcze coś innego. Mowa o kolorowych rajstopach. Kiedyś kojarzyły się z dziecięcym elementem garderoby. Dziś to "must have" kobiecych stylizacji. Szczególnie teraz najbardziej pożądanym kolorem wśród rajstop stał się burgund. Dla tych, które lubią wyróżniać się z tłumu, będą idealnym wyborem.

Kalicka w burgundowych rajstopach

Jedną z celebrytek, która pokochała trend kolorowych rajstop, jest Olga Kalicka. Aktorka uwielbia wyraziste kolory, które świetnie potrafi łączyć. Ostatnio na swoim Instagramie, który śledzi już ponad 430 tys. osób podzieliła się jesienną stylówką w roli głównej z burgundowymi rajstopami.

Olga Kalicka w burgundowych rajstopach. © Instagram.com, olgakalicka

Zestawiła je ze sweterkiem w tym samym kolorze, co genialnie ze sobą współgrało. Do tego czarna mini, masywne botki i mała torebka na ramię. Trzeba przyznać, że jest to świetny przykład casual'owej jesienno-zimowej stylizacji. Dzięki temu, że Olga wyłamała się ze schematu nudnej czerni i postawiła na bordową opcję, jej stylizacja nabrała nowoczesnego charakteru.

Olga Kalicka w burgundowych rajstopach. © Instagram.com, olgakalicka

One też postawiły na bordo

Maffashion to skarbnica modowych perełek. Blogerka znana z zamiłowania do mody najgorętsze trendy ma w jednym palcu. Według niej czarne, uniwersalne rajstopy to już przeżytek. Trend wzorzystych i kolorowych rajstop zagościł u niej na dobre. Influencerka także polubiła się z bordowymi rajstopami, które obłędnie wystylizowała w swoim burgundowym i designerskim "total looku".

Maffashion w burgundowych rajstopach. © Instagram.com, maffashion_official

Lara Gessler także ostatnio pochwaliła się na swoim Instagramie stylizacją, w której bordowe rajstopy grały pierwsze skrzypce. Lateksowa mini, kurtka i szpilki wybrała w odcieniu burgundu. Jednak ciekawym kontrastem okazała się torebka i sweter w chabrowej tonacji. Kolorowe rajstopy w tym przypadku świetnie wypełniły dwukolorowy look i nadały niepowtarzalnego stylu.

Lara Gessler w burgundowych rajstopach. © Instagram.com, lara_gessler

