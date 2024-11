Czarne rajstopy idą w chwilową odstawkę. Spójrzcie, co nosi Pisarek

Choć jesienią 2024 na prowadzenie wychodzą burgundowe rajstopy, to znalazło się też miejsce na biel. Eksperci modowi prognozowali, że ich powrót nastąpi nieubłaganie . Pojawiały się już w zeszłym sezonie, zwłaszcza w wiosennych stylizacjach. Gigi Hadid jako pierwsza z gwiazd zaskoczyła wyborem białych rajstop. Połączyła je z szeroką marynarką, która zastąpiła sukienkę, golfem i balerinami Mary Jane, tworząc szykowny total look.

Prawdopodobnie białe rajstopy nie przejdą do modowego mainstreamu (od lat wzbudzają mieszane uczucia), ale mają swoje zwolenniczki, również na polskim podwórku. Jedną z nich jest Karolina Pisarek.

"Nie możemy uwierzyć, że ten czas tak szybko leci" - napisała Karolina Pisarek pod najnowszym postem. Modelka wraz z mężem świętowała trzecie urodziny czworonożnego przyjaciela, ale my zwróciliśmy szczególną uwagę na jej stylizację.

Instagramowy profil Karoliny Pisarek śledzi prawie 970 tys. osób. To prawdziwa skarbnica inspiracji. Modelka jest jedną z najlepiej ubranych Polek młodego pokolenia. Odważnie bawi się modą, a najnowsze trendy ma w małym palcu. Teraz skusiła się na modowy eksperyment z białymi rajstopami w roli głównej.

Karmelowy total look, który składał się z plisowanej spódniczki mini, dzianinowego topu i puchatej narzutki, stanowił świetną bazę. Białe rajstopy zagrały tutaj pierwsze skrzypce!

Trzeba przyznać, że białe rajstopy dobrze prezentują się w towarzystwie futrzanych faktur. Ale to opcja raczej dla odważnych kobiet, które lubią eksperymentować z trendami.

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

