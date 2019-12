WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 5 godzin temu Łap okazję! Eleganckie botki za mniej niż 200 zł Moda na botki raczej nie przeminie, więc jeśli marzy ci się elegancka para na wiele okazji, ale nie chcesz wydać kroci, możesz przejrzeć poniższe propozycje. Wybraliśmy kilka modeli, które możesz nosić niemal do wszystkiego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Klasyczne botki sprawdzą się zawsze (Shutterstock.com) Eleganckie botki – dla każdej kobiety Botki są bardzo uniwersalne, więc nie wymagają szczególnego kombinowania ze stylizacjami. Są też odpowiednie dla każdej kobiety niezależnie od tego, w jakim jest wieku i jaką ma sylwetkę. Fasonów jest mnóstwo – od modeli na płaskiej podeszwie w męskim, militarnym stylu po eleganckie pary na szpilce, które świetnie się sprawdzają podczas imprezy. Za najbardziej uniwersalne uchodzą klasyczne botki bez ozdób, w czarnym lub brązowym kolorze. Dzięki temu nie musisz się martwić o dobór kolorystyki całego zestawu. Skromne modele dopasujesz zarówno do jeansów, jak i sukienek, a nawet do spodni dresowych. Wszystko zależy od okazji oraz potrzeb – pary na płaskiej podeszwie sprawdzą się oczywiście wtedy, kiedy potrzebujemy maksimum komfortu, zaś modele na obcasie będą dobrym wyborem np. do pracy biurowej, gdzie wymaga się klasycznej elegancji. Jakie fasony rządzą w tym sezonie na ulicach? Na przykład modele z ozdobnymi obcasami, które przyciągają oryginalnością. Najczęściej są to pary na grubych słupkach, przy czym słupki są jedyną ozdobną częścią tych butów. Furorę robią modele lustrzane, obszyte ćwiekami albo sztucznymi perłami. Dobrym wyborem będą też kowbojki przypominające te tradycyjne modele prosto z Dzikiego Zachodu. Odważnym paniom poleca się zaś botki w zwierzęce wzory. Eleganckie botki – propozycje stylizacji Do pracy W pracy zawsze sprawdza się klasyczna elegancja, ale jeśli nie przepadasz za połączeniami typu "biała koszula, czarna spódnica, czarna marynarka", możesz wybrać coś bardziej nieszablonowego. Na przykład lekką bluzkę koszulową z drobnym deseniem, którą dopasujesz do ciemnego dołu, np. spodni w kant. Do tej stylizacji możesz dołączyć wspomniane botki na ozdobnym słupku, w kolorze czarnym, beżowym lub bordo. Na imprezę Na botki peep toe jest już trochę za zimno, chyba że masz możliwość zmiany obuwia. W takim wypadku weź ze sobą klasyczną, czarną parę na szpilce, którą dołączysz do obcisłej bluzki z koronką i spódnicy midi z satynowym połyskiem w dowolnym kolorze. Całość warto uzupełnić delikatnymi rajstopami z cienką siatką. Na co dzień Na co dzień potrzebujemy stabilności, więc niektóre modele na wysokim obcasie odpadają od razu. Chyba że lubisz takie fasony i sięgasz po modele, które są nieco bardziej wygodne. Dlatego warto wybrać buty na miękkiej podeszwie i grubym, stabilnym słupku, które będą dobrym wyborem do zwykłych jeansów oraz swetra. Artykuł stanowi część działań promocyjnych realizowanych z partnerami zewnętrznymi Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne