Materiał Partnera smartfon + 5 lgLG G8X ThinQtechnologietelefonaparat w telefonie wczoraj (16:05) Laptop, telefon, aparat i pad – wszystko zaklęte w podwójnym ekranie smartfona Nowoczesna kobieta jest silna, niezależna i co najważniejsze – ma możliwość wyboru. Stanięcie przed wyborem odpowiedniego smartfona nie jest łatwe z prostego powodu: nie każdy telefon łączy w sobie wszystkie funkcje, których potrzebujemy. Na szczęście jest LG G8X ThinQ Dual Screen. Być kobietą, być kobietą… W życiu każdej kobiety przychodzą momenty, kiedy multitasking to jej drugie imię. Robienie kilku rzeczy naraz leży w naturze kobiet. Jedną ręką malujemy rzęsy, jednocześnie odpowiadając na milion pytań partnera lub dziecka, a drugą przeglądamy maile lub odbieramy dzwoniący telefon. Codzienne ogarnianie rzeczywistości to dla nas coś normalnego, dlatego nie potrzebujemy zwykłego smartfona, na którym albo oglądamy najnowszy klip Podsiadło, albo odpowiadamy na wiadomości. Koniec z tym! LG G8X ThinQ jest sprzedawany w komplecie z drugim ekranem o nazwie Dual Screen. A co dwa ekrany, to nie jeden! Jeśli zastanawiasz się, po co ci ich tyle, to zaufaj mi, są potrzebne, i to z kilku powodów. Po pierwsze nie musisz stawać przed wyborem: albo odpiszę na wiadomość koleżance, albo zobaczę film do końca. Możesz jedno i drugie, jednocześnie. Mnie najbardziej podobało się porównywanie ofert sklepów na dwóch ekranach. Po drugie, jeśli dodatkowy 6,4-calowy ekran OLED nie jest ci potrzebny, wyciągasz smartfona z etui, a w dłoni pozostaje ci lekki i zgrabny telefon. Masz wybór, jednak gwarantuję, że zakochasz się w podwójnym ekranie i nie będziesz chciała z niego zrezygnować. Pstryk, pstryk! Wow! Dla wielu kobiet bardzo ważny w smartfonie jest dobry aparat fotograficzny. Spójrzmy prawdzie w oczy: panowie nie mają z nami szans na profilach instagramowych. Ponadto lubimy uwieczniać chwile – romantyczne kolacje, bajeczne desery, uśmiechy dziecka i spotkania z przyjaciółmi.

Mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że kobiety używają aparatu w telefonie częściej, niż sprawdzają maile. LG G8X ThinQ potrafi wyświetlić na dodatkowym ekranie podgląd dopiero co zrobionego zdjęcia, dzięki czemu nie trzeba robić kilku ujęć. Ekran jest sporych rozmiarów i od razu widać, czy fotka spełnia nasze wymagania. Selfie wyjdzie idealne dzięki możliwości regulacji oświetlenia. Ujęcia są szczegółowe, ostre i mają atrakcyjne nasycone kolory, jednak są one naturalne. Co ważne, LG G8X ThinQ wyróżniają na tle innych smartfonów ujęcia nocne, które wypadają zaskakująco dobrze. Zatem grudniowy spacer to idealna okazja do zrobienia pięknych zdjęć! Szybkie pisanie Dzięki dodatkowemu ekranowi można przenieść klawiaturę na cały jeden ekran, a podgląd tego, co piszemy na drugi. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala pisać naprawdę szybko, także długie teksty (nawet z nie do końca wyschniętym lakierem na paznokciach). Duży plus!

To jak mieć minilaptopa, na którym można szybko stworzyć i edytować dowolny dokument. Dwa ekrany sprawdzają się również podczas konferencji, gdzie na jednym widzimy osobę, z którą rozmawiamy, a na drugim tworzymy notatkę ze spotkania. Less stress – pograjmy Choć większość gamerów stanowią panowie, to dla pań jest to sposób na odstresowanie się. Nigdy nie lubiłam grać na telefonie ze względu na to, że pół ekranu zasłaniały mi przyciski. Dzięki drugiemu ekranowi stało się to, co najlepsze – nareszcie gra jest na całym ekranie, a na drugim kontroler, który możemy skonfigurować według własnych upodobań (przy wyścigach jest nawet kierownica). Granie to świetna forma relaksu i rozładowania stresu. Czasami wystarczy jeden wygrany wyścig, by złe emocje odeszły w niepamięć. Warto spróbować, nawet jeśli nie zostaniesz graczem wyborowym. LG G8X ThinQ – jestem na tak! Jeśli ten smartfon ma płeć, to zdecydowanie jest kobietą. Stanowi doskonałe wsparcie dla każdej wielozadaniowej i nowoczesnej pani, która nadaje tempo swojemu dniu. Na dwóch ekranach można wiele zdziałać, oszczędzając przy tym czas. Służy nie tylko do pracy, ale też do rozrywki: umawianie się ze znajomymi przy jednoczesnym oglądaniu Netflixa nigdy nie było tak proste! Ja jestem pod wrażeniem i wpisuję LG G8X ThinQ na swoją listę prezentów. Zrób to samo, warto. Materiał powstał we współpracy z firmą LG