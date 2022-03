Lara Gessler jest w drugiej ciąży! Zachwytom internautów nie ma końca

Lara Gessler o macierzyństwie

Przypomnijmy, że Lara Gessler została mamą po raz pierwszy w październiku 2020 r. i jak twierdzi, macierzyństwo było dla niej niemałym zaskoczeniem. - Dzieci mają różne charaktery, więc akurat nam się trafił bardzo łaskawy egzemplarz. Zaskoczyło mnie to, że to nie jest wyrzeczenie, jest bardzo intuicyjne, tak jak na to liczyłam. Nena podobna jest w 100 proc. do mojego męża, pod tym kontem nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale nie mam z tym żadnego problemu, mam pięknego męża - cieszyła się w rozmowie z Plejadą.